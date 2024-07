Débattre des enjeux : le vieillissement

Le vieillissement a de nombreuses répercussions sur les individus et la société dans son ensemble. Mais ses conséquences sur les soins de santé, la vie professionnelle et le bien-être en général ne sont pas toujours telles que nous l’imaginons. Le rapport de la série Les essentiels de l’OCDE : débattre des enjeux consacré au vieillissement examine les problèmes, les défis et les opportunités que représente le vieillissement pour les citoyens et les pouvoirs publics des pays développés et en développement. Des experts de l'OCDE ou d’ailleurs dans les domaines de la démographie, de la recherche médicale, des retraites, de l’emploi et autres, y présentent leurs analyses et points de vue sur l'une des tendances les plus déterminantes pour nos societés.