Nous traversons le ralentissement économique mondial le plus marqué depuis plus de six décennies. Comment est-il survenu ? Et comment rendre la reprise durable ? De la crise à la reprise retrace les causes, le déroulement et les conséquences de la « Grande Récession » : une accumulation rapide de liquidité, combinée à une réglementation défaillante, a entraîné une crise financière qui a rapidement gagné l’économie réelle, provoquant la destruction de nombreuses entreprises et un chômage sans précédent depuis des décennies.

Si le pire de la crise semble à présent derrière nous, un retour rapide à une forte croissance paraît peu probable, et l’emploi ne retrouvera pas son niveau d’avant la crise avant plusieurs années. La dette publique et privée a atteint de tels niveaux que l’on peut s’attendre à une augmentation des compressions et de l’épargne, ce qui prolongera les effets de la crise dans les années à venir.