Débattre des enjeux : investissement

Pourquoi les marchés financiers jugent-ils le niveau de risque si faible alors que les entreprises qui investissent dans l’économie réelle sont beaucoup plus prudentes ? Comment garantir les futures retraites avec des taux d’intérêt si faibles sur les produits qui les financent ? D’où viendront les milliers de milliards de dollars nécessaires à l’amélioration et au développement des infrastructures ? Comment faut-il réglementer les flux internationaux de capitaux ? Telles sont les questions, parmi bien d'autres, qui sont abordées dans cette série d'analyses d'experts concernant les perspectives sociales, économiques et stratégiques auxquelles font face les investisseurs internationaux, les États, les entreprises et les citoyens du monde entier.