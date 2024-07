Débattre des enjeux : les nouvelles approches face aux défis économiques

Comment mettre à profit le nouvel élan international incarné par la COP21 et les indiscutables Objectifs de développement durable (ODD) ? Plus que jamais, nous devons redoubler d’efforts pour promouvoir une nouvelle réflexion sur les politiques à suivre et sur les nouvelles approches à adopter face aux grands défis qui s’annoncent. Nous devons embrasser des cadres d’action plus ambitieux, concevoir des outils plus efficaces et proposer des politiques plus pointues qui prennent en compte la complexité et le caractère multidimensionnel de ces défis. L’objectif est de parvenir à mieux appréhender la façon dont les économies fonctionnent et d’élaborer des stratégies qui mettent en pratique les conclusions dégagées. La réflexion engagée avec l’initiative de l’OCDE relative aux Nouvelles approches face aux défis économiques (NAEC) remet en question nos hypothèses et nos conceptions du fonctionnement de l’économie. Cet ouvrage propose une synthèse d’opinions exprimées à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Organisation sur la façon dont l’initiative NAEC peut contribuer à la réalisation des ODD, et décrit de quelle façon l’OCDE met ses capacités en matière de statistiques, de suivi et d’analyse sectorielle au service de la communauté internationale. Les auteurs explorent également en quoi l’économie mondiale devra se transformer, ainsi que les « mutations tectoniques » de long terme que subissent les individus, la planète, la productivité globale et les institutions.