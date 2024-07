Si la mondialisation est un phénomène aussi ancien que le commerce, elle n’en reste pas moins controversée. Est-elle un facteur de développement ou d’inégalités ? Créatrice ou destructrice d’emplois ? Néfaste à l’environnement ou propice à sa préservation ? Menace-elle la stabilité financière ou permet-elle de réaliser des investissements plus efficaces ?

La mondialisation économique : Origines et conséquences aborde ces questions au vu de la récente crise financière et de l’histoire de l’intégration économique mondiale. Cette nouvelle publication de la série Les essentiels de l’OCDE étudie les conséquences de l’interconnexion croissante des marchés et des économies nationales sur nos vies, et examine l’évolution de la mondialisation à la lumière des évènements récents.