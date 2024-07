Débattre des enjeux : complexité et action publique

Dans le cadre de l’initiative de l’OCDE relative aux Nouvelles approches face aux défis économiques (NAEC), des experts de l’Organisation et des personnalités extérieures ont été invités à examiner la théorie de la complexité. Celle-ci permet de mieux comprendre le caractère interdépendant des tendances et influences qui façonnent notre environnement socio-économique. Dans leurs contributions, rassemblées dans cette publication, ces experts examinent les hypothèses, les points forts et les failles des modèles analytiques traditionnels. Ils proposent aussi des pistes pour construire de nouveaux modèles qui prennent en compte des dimensions comme la psychologie, l’histoire et la culture. Les auteurs s’intéressent à la science économique en tant que telle, au système financier et aux applications de la théorie de la complexité à l’élaboration des politiques publiques et à la gouvernance. Un nouveau regard sur la science économique s’impose. Il devrait prendre en compte les espérances, les valeurs, les attitudes et comportements des individus, au même titre que les faits et les données que les économistes ont davantage l’habitude de traiter.