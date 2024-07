Les pays s'orientent-ils vers des systèmes d'éducation plus équitables ?

Les résultats du PISA montrent qu’aucun pays ni économie n’est parvenu à créer un système d’éducation totalement équitable, même si certains sont bien plus avancés que d’autres dans ce domaine. Certains pays et économies ont prouvé qu’il est possible de progresser vers plus d’équité tout en améliorant la performance globale, et ce dans un délai relativement court.