Les enseignants débutants se sentent-ils préparés à l’enseignement ?

Dans les pays et économies participant à l’enquête TALIS 2013, les enseignants débutants, dont l’expérience professionnelle n’excède pas trois ans, constituent en moyenne 10 % du total du personnel enseignant. Ces enseignants sont plus susceptibles de s’estimer préparés au contenu de la ou des matières enseignées qu’aux volets pédagogiques ou pratiques qui s’y rapportent. Toutefois, le degré de préparation qu’ils estiment posséder est inférieur dans les trois domaines à celui des enseignants expérimentés. Dans près de deux tiers des pays et économies participant à l’enquête TALIS 2013, les plus grands écarts quant au degré de préparation déclaré entre les enseignants débutants et expérimentés concernent la pratique pédagogique de la ou des matières enseignées, suivie de la pédagogie appliquée à la ou aux matières enseignées.