La culture et le développement local

La culture joue un rôle capital dans le développement local. En effet, si la culture est une source d'emplois, d'exportations et de revenus à l’échelon national, elle l’est aussi au niveau local. Dans les villes, les métropoles et les régions, la culture est une composante essentielle du cadre de vie, une source de revenus liés au tourisme, ainsi qu’un levier de créativité pour la production de biens et services nouveaux. La contribution de la culture à l'emploi peut varier de 3 à 7 % voire plus. Ainsi, il n’est pas étonnant que les gouvernements locaux souhaitent encourager le tourisme culturel, les districts culturels, ou les quartiers culturels.

Ce rapport met en évidence l’impact de la culture sur les économies locales ainsi que les enjeux méthodologiques liés à son identification. Il montre en particulier que la contribution actuelle de la culture au développement économique ne se limite pas à la seule attraction de touristes : elle est de manière croissante à la base de toute une série d'activités créatrices, qui gagnent à se développer en se regroupant sur les territoires. Il montre aussi que la culture continue d'être un puissant levier d'intégration sociale pour des individus ou des communautés en difficulté, contribuant à ce titre à rendre le développement durable.

En tirant des leçons d’expériences récentes, cet ouvrage indique comment les politiques publiques peuvent utiliser la culture comme un levier de développement, que ce soit par le biais de partenariats, d’aménagements fiscaux, ou d’autres instruments innovants. Ce livre précise également quelles en sont les implications pour les gouvernements centraux dans les domaines de la formation et des droits de propriété intellectuelle.

PAYS COUVERTS

Australie, Canada, Espagne, États-Unis, France, Grèce, Irlande, Italie, Japon, Maroc, Nouvelle-Zélande, Portugal, Royaume-Uni.