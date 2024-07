L’innovation chez les enseignants et dans les établissements scolaires

L’Enquête TALIS vise à mesurer deux aspects majeurs : la mesure dans laquelle l’innovation est mise en œuvre dans les environnements d’apprentissage et les conditions propices à l’innovation en classe et dans les établissements scolaires. Le premier de ces aspects est étudié à partir des déclarations des enseignants concernant leur fréquence d’utilisation de pratiques pédagogiques spécifiques en vue d’aider leurs élèves à acquérir des compétences transversales et à exercer leur pensée critique. L’examen du deuxième s’appuie sur les indicateurs relatifs au degré d’ouverture à l’innovation des enseignants et des établissements ainsi qu’au besoin en matière de perfectionnement professionnel et à la participation à ce type d’activités qui permettent aux enseignants d’utiliser des pratiques innovantes dans le cadre professionnel. Les informations relatives à ces deux domaines seront précieuses pour enrichir l’élaboration de politiques fondées sur des données probantes afin de renforcer la capacité des enseignants à répondre aux exigences de l’apprentissage du XXIe siècle.