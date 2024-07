L'idenfication par radiofréquence (RFID)

Le présent rapport constitue la première étape d'une série de travaux de l'OCDE consacrés aux environnements à base de capteurs. Dans un second temps, ces travaux s'intéresseront également aux questions de sécurité et de vie privée soulevées par un certain nombre de tendances susceptibles d'apparaître à plus long terme, comme par exemple la généralisation du marquage des objets (RFID ubiquitaire), les applications de RFID en boucle ouverte, ainsi que la mise en œuvre d'autres capteurs et réseaux de capteurs permettant d'exercer un contrôle sur l'environnement.