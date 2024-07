L'économie mondiale

Angus Maddison présente un panorama complet de la croissance et des niveaux de la population mondiale depuis l’an Mil lorsque les pays riches d’aujourd’hui étaient plus pauvres que l’Asie et l’Afrique. L’écart entre les États-Unis -- et la région la plus pauvre -- l’Afrique -- est à présent de 20 pour 1. L’auteur s’efforce de chiffrer la performance économique des nations sur le très long terme et entreprend d’identifier les facteurs qui expliquent la réussite des pays riches et d’explorer les obstacles qui ont freiné le parcours des pays qui n’ont pas connu la même progression. Il analyse l’interaction entre les nations riches et les autres pour évaluer la part de l’exploitation dans cette relation. Ce livre est un magistral ouvrage de référence. Il est absolument indispensable à tous les spécialistes de l'économie et de l'histoire de l’économie, tandis que le lecteur occasionnel y découvrira des analyses fascinantes. Pour plus d’informations, visitez notre site www.theworldeconomy.org.