L'avenir de l'Asie dans l'économie mondiale

En s'appuyant sur des scénarios réalisés par la Banque asiatique de développement (BAD) et le Centre de Développement de l'OCDE, cet ouvrage analyse les moyens de consolider la croissance économique à long terme de l'Asie, au profit de l'économie mondiale dans son ensemble. Au-delà des difficultés économiques actuelles, des perspectives de croissance forte attendent les pays asiatiques pour peu qu'ils s'emploient efficacement à renforcer leurs institutions nationales, à soutenir l'investissement dans le capital humain et à préserver leur capital environnemental. Cet ouvrage est le fruit de la troisième conférence du Forum international sur les perspectives asiatiques, organisé chaque année par la BAD et le Centre de Développement de l'OCDE. Ce Forum a pour vocation d'encourager les échanges d'idées entre spécialistes asiatiques et européens sur des questions économiques importantes pour ces deux régions.