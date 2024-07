Examen des pêcheries dans les pays de l'OCDE : Politiques et statistiques de base 2001

Cette publication décrit les principaux développements intervenus dans le domaine des pêcheries au sein des pays de l’OCDE. Elle examine en particulier l’évolution des échanges, des politiques gouvernementales et de la production halieutique et aquicole.

Cette édition comporte un chapitre spécialement consacré à une notion très importante pour la plupart des pays membres : la capacité de pêche. Sa gestion représente en effet un instrument crucial pour des pêcheries plus responsables et plus durables.

L’analyse de l’OCDE sur les pêcheries est menée à bien par le Comité des pêcheries et couvre un large éventail de questions relatives à la gestion, à la conservation des ressources, aux échanges et au développement durable.

POUR EN SAVOIR PLUS Examen des pêcheries dans les pays de l'OCDE : Statistiques nationales