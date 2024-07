Examen des pêcheries dans les pays de l'OCDE : Politiques et statistiques de base 1997

Cette publication annuelle décrit les principales évolutions de la pêche commerciale dans les pays de l'OCDE, notamment les politiques et actions gouvernementales, les développements dans la production, la transformation, la commercialisation, et les échanges internationaux. En 1995, les débarquements ont légèrement dépassé les 28 millions de tonnes débarquées en 1994. Cependant, comme en 1994, de nombreuses collectivités de pêcheurs se sont heurtées à de graves difficultés financières en raison d'une baisse des prix. Les échanges de poisson et de produits de la mer ont légèrement progressé, ce qui reflète le solide attachement des consommateurs pour des produits sains, associés à des prix plus bas pour les principales espèces. La production aquacole a continué à s'affirmer. Ce secteur continuant à se développer vers son plein potentiel, on s'attend à pouvoir compter de plus en plus sur lui comme une source stable de produits de la mer.