Examen des pêcheries dans les pays de l'OCDE : Politiques et statistiques de base 2000

Volume I de cette publication évoque les principaux développements intervenus dans les pays de l'OCDE en 1997 dans le domaine des pêcheries et identifie notamment les évolutions en ce qui concerne les politiques gouvernementales, les échanges, la production halieutique et l'aquaculture. Volume II contient des statistiques sur la pêche et l'aquaculture dans les pays de l'OCDE pour 1995, 1996 et 1997. Des informations sont fournies sur les débarquements, l'emploi, la capacité de flotte, la production de l'aquaculture et les échanges de poissons et de produits de la pêche.