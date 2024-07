Examen des pêcheries dans les pays de l'OCDE : Politiques et statistiques de base 2003

Cette publication décrit les principaux développements intervenus dans le domaine des pêcheries au sein des pays de l’OCDE. Elle examine en particulier l’évolution des échanges, des politiques gouvernementales et de la production halieutique et aquacole. Cette édition comporte un chapitre spécialement consacré aux indicateurs de durabilité économiques et sociaux dans le secteur des pêches.