Enseignement et technologie

L’utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC) est considérée comme l’une des pratiques pédagogiques les plus actives, de nature à favoriser l’acquisition des compétences dont les élèves ont besoin pour réussir. Et pourtant, moins de 40 % des enseignants des pays participant à l’Enquête internationale sur l’enseignement et l’apprentissage (TALIS) indiquent faire une utilisation régulière des TIC dans le cadre de leurs pratiques pédagogiques. Les chefs d’établissement déclarent fréquemment que l’insuffisance des ressources scolaires en termes d’ordinateurs, d’accès à Internet et de logiciels entrave la capacité de leur établissement à offrir un enseignement de qualité. Dans les pays participant à l’enquête TALIS, de nombreux enseignants indiquent que les compétences en TIC à l’appui de l’enseignement et l’utilisation des nouvelles technologies dans le monde du travail sont les deuxième et troisième aspects pour lesquels ils ont les besoins les plus importants en matière de formation continue. Il est possible d’encourager l’utilisation des TIC dans le cadre de l’enseignement, notamment grâce à la participation à des activités de formation continue (comme celles impliquant des travaux de recherche individuels ou en groupe, ou la collaboration avec un réseau d’enseignants) et à un climat positif en classe.