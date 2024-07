Diversité culturelle dans les établissements

Dans le monde actuel, les environnements d’apprentissage multiculturels constituent à la fois un défi et une richesse pour les pays concernés. Les systèmes éducatifs jouent un rôle essentiel dans l’intégration des élèves issus de différents milieux culturels et ethniques, mais ils devraient également faire en sorte que tous les élèves accordent de l’importance à la diversité et contribuent à faire émerger une société diverse et inclusive en tant que citoyens du monde. Les questions de l’Enquête TALIS 2018 sur la diversité portent sur le contexte des expériences vécues par les élèves dans les établissements scolaires et les salles de classe. Par conséquent, ces données permettent de comparer les capacités dont disposent les enseignants et les établissements scolaires pour atteindre ces objectifs et compléter les travaux existants sur les résultats et les réussites des élèves. Les renseignements tirés de ces données sont uniques puisqu’ils permettent de combler des lacunes majeures dans l’élaboration des politiques d’enseignement.