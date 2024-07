Considérations du point de vue de la politique à l'égard des consommateurs sur l'importance d'avoir des données Whois exactes et disponibles

Ce document explique combien des données Whois exactes et disponibles peuvent contribuer à donner confiance au consommateur sur le marché en ligne, en s’appuyant sur plusieurs dispositions des Lignes directrices de l’OCDE. Il identifie ensuite brièvement les préoccupations actuelles concernant le fonctionnement de Whois et décrit les efforts déployés récemment pour assurer l’exactitude et la disponibilité des informations concernant l’enregistrement des noms de domaine. La conclusion suggère un certain nombre de mesures permettant de réaliser des améliorations dans ce secteur.