Comment les enseignants perçoivent-ils le leadership au service de l’apprentissage ?

Lorsque les enseignants sont interrogés sur les différents domaines du leadership au service de l’apprentissage, leurs réponses se répartissent en trois groupes distincts corrélés à l’ancienneté, la satisfaction professionnelle et le stress lié à la charge de travail. L’analyse de ces trois groupes de schémas de réponses des enseignants, et de l’adéquation de ces réponses avec celles d’autres enseignants du même établissement et celles du chef d’établissement, offre une vision unique du climat des établissements en termes d’amélioration pédagogique, et permet de considérer différentes options possibles en matière de politiques pédagogiques ou de formation professionnelle. Les réponses relatives aux cinq domaines du leadership au service de l’apprentissage ne sont pas réparties sur une échelle allant d’un niveau faible à élevé, mais varient fortement ; les trois groupes de schémas de réponse soulignant que différents enseignants, chefs d’établissement et établissements peuvent nécessiter un soutien différent ou des politiques variées. Les enseignants d’un groupe peuvent réagir de manière très différente à une politique ou une formation professionnelle par rapport aux enseignants d’un autre groupe. Prendre en compte ces différences peut s’avérer utile pour l’élaboration de politiques éclairées et ciblées ainsi que pour l’offre de formations professionnelles adaptées dans un contexte national et économique spécifique. Cette étude révèle des tendances nationales intéressantes et ces résultats peuvent donc permettre aux systèmes d’éducation de réfléchir à la conception d’approches nationales du développement professionnel continu des enseignants à la lumière de la répartition des enseignants dans les trois groupes identifiés par rapport à d’autres contextes nationaux pertinents.