Comment les enseignants maintiennent-ils leurs compétences pédagogiques à jour face à monde en rapide mutation?

La participation des enseignants à des activités de développement professionnel continu (DPC) leur permet de développer et de mettre à jour leurs compétences, leurs connaissances et leur expertise au profit de l’apprentissage des élèves. Cette participation, qui complète les programmes de formation initiale et d’initiation, est presque universelle dans les pays de l’OCDE et constitue un élément fondateur du professionnalisme des enseignants.