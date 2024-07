Combien de temps les enseignants consacrent-ils aux tâches d'enseignement et autres ?

Le nombre annuel d’heures d’enseignement que les enseignants sont tenus de donner varie sensiblement d’un pays à l’autre, et tend à diminuer avec l’élévation du niveau d’enseignement. En moyenne, dans les pays à l’étude, les enseignants consacrent la moitié de leur temps de travail à des tâches autres que l’enseignement, notamment à la planification des leçons, à la correction des copies et à la collaboration avec d’autres enseignants. Le maintien de l’ordre en classe – qui constitue en général la principale préoccupation des nouveaux enseignants – occupe en moyenne 13 % du temps de classe des enseignants dans les pays à l’étude. Les établissements d’enseignement pourraient tirer parti de la mise en oeuvre d’initiatives visant à faire un usage plus efficace du temps de travail des enseignants, afin de leur permettre de consacrer davantage de temps à leur formation continue, aux tâches en rapport avec l’enseignement et à l’apprentissage.