التكامل الإقليمي في الاتحاد من أجل المتوسط: تقرير مرحلي يرصد الاتجاهات الرئيسية والتكامل في المنطقة الأورو - متوسطية. يحلل هذا التقرير خمسة مجالات للتكامل الإقليمي: التكامل التجاري، والتكامل المالي، وتكامل البنية التحتية، وحركة السكان، والبحث والتعليم العالي. يقدم التقرير تحليلا مبدعا لأنماط وتحديات التكامل في المنطقة الأورو - متوسطية، مما يسلط الضوء على الترابط بين المجالات التي تم بحثها - مثل كيفية تطوير المبادلات في ضل ظروف خصاص بنية تحتية ملائمة. ويقدم التقرير رؤى ثاقبة جديدة تستند إلى مؤشرات أداء كمية ونوعية محددة يجري رصدها بمرور الوقت. ويغطي ما يقرب من 100 رسم بياني وجداول بيانات عن 42 بلدا عضوا في الاتحاد من أجل المتوسط وعن شركاء المنطقة. ويتضمن التقرير مقترحات رئيسية وتوصيات تتعلق بالسياسات بشأن كيفية تعزيز التكامل الإقليمي في كل مجال من المجالات الخمسة.