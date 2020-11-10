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تغيير القوانين وكسر الحواجز من أجل تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة في مصر والأردن والمغرب وتونس

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DOI
https://doi.org/10.1787/bf21c6de-ar
Authors
OECD, International Labour Organization, Center of Arab Woman for Training and Research
Tags
Competitiveness and Private Sector Development

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Cite this content as:

OECD/ILO/CAWTAR (2020), تغيير القوانين وكسر الحواجز من أجل تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة في مصر والأردن والمغرب وتونس, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/bf21c6de-ar.
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