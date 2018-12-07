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التمكين الاقتصادي للمرأة في بعض الدول العربية: أثر الأطر القانونية في الجزائر ومصر والأردن وليبيا والمغرب وتونس

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DOI
https://doi.org/10.1787/9789774732546-ar
Authors
OECD
Tags
Competitiveness and Private Sector Development

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OECD (2018), التمكين الاقتصادي للمرأة في بعض الدول العربية: أثر الأطر القانونية في الجزائر ومصر والأردن وليبيا والمغرب وتونس, OECD Publishing, Paris/ARADO, Cairo, https://doi.org/10.1787/9789774732546-ar.
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