يعكس التطلّع إلى المستقبل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد جائحة فيروس كورونا آثار أزمة COVID-19 المستجدة على بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتغييرات المحتملة التي قد تجلبها على أجندات الإصلاح الخاصة بها. فهو لا يعالج الآثار المستمرة للأزمة فحسب، بل يبحث أيضًا في العواقب طويلة المدى ويحدد الاتجاهات الجديدة الناشئة. تم الانتهاء من التحاليل قبل وقت قصير من بدء العدوان الروسي ضد أوكرانيا، عندما لوحظت مؤشرات على أن التعافي كان يتعثر بالفعل في الاقتصاد العالمي. منذ ذلك الحين، تأثرت آفاق النمّو العالمي بشكل أكبر بسبب الحرب. ومع ذلك، لم تتغير التوصيات المتعلقة بالسياسات العامة لبناء القدرة على الصمود على المدى الطويل في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. على العكس من ذلك، فهي كلها وثيقة الصلة بالموضوع، حيث أن العديد من التحديات القادمة تأتي من عوامل هيكلية. ومع ذلك، ستعتمد الاستراتيجيات الواقعية على القدرة المالية على تحمل التكاليف.