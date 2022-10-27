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التطلّع إلى المستقبل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد جائحة فيروس كورونا

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DOI
https://doi.org/10.1787/a6b0d790-ar
Authors
OECD
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OECD (2022), التطلّع إلى المستقبل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد جائحة فيروس كورونا, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/a6b0d790-ar.
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