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مراجعة سياسة النمو الأخضر في مصر لمنظّمة التّعاون الاقتصادي والتّنمية 2024 (نسخة مختصرة)

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DOI
https://doi.org/10.1787/12cc20ad-ar
Authors
OECD
Tags
OECD Environmental Performance Reviews
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Cite this content as:

OECD (2024), مراجعة سياسة النمو الأخضر في مصر لمنظّمة التّعاون الاقتصادي والتّنمية 2024 (نسخة مختصرة), OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/12cc20ad-ar.
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