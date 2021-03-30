يسلّط تقرير " تطلعات سياسات الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" الضوء على التقدّم الملحوظ الذي حقّقته حكومات المنطقة في إصلاح سياسات الاستثمار خلال العقد الماضي. ولكن يحتاج زخم الإصلاحات هذه إلى الاستدامة والتعميق للتمكّن من مشاركة فوائد الاستثمارات مع المجتمع ككلّ، لا سيّما في سياق جائحة كوفيد-19 والاضطرابات الاقتصادية العالمية الناجمة عنها. من هنا، يقيّم هذا التقريرالتوجّهات السياساتية للاستثمار والإصلاحات في الجزائر، ومصر، والأردن، ولبنان، وليبيا، والمغرب، والسلطة الفلسطينيّة، وتونس، فيحدّد التحدّيات المشتركة ويقدّم اقتراحاتٍ حول أولويّات الإصلاح. كما يأخذ التقرير بالاعتبار مختلف الأبعاد السياساتية التي تؤثّر على مناخ الاستثمار، ويركّز بشكلٍ كبير على كيفيّة استخدام الاستثمار الأجنبي لمساعدة الحكومات على تحسين حياة مواطنيها. ويمكن أن يُعتبر التقرير مرجعًا لصانعي السياسات ليساعدهم في عملهم المستمرّ في جذب الاستثمارات التي تعزّز التنمية الشاملة والمستدامة.