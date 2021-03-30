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تطلعات سياسات الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

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DOI
https://doi.org/10.1787/9191e47c-ar
Authors
OECD
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OECD (2021), تطلعات سياسات الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9191e47c-ar.
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