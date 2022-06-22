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مراجعة صفات الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن

تعزيز الاستثمار المستدام
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DOI
https://doi.org/10.1787/efffbffa-ar
Authors
OECD
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Cite this content as:

OECD (2022), مراجعة صفات الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن: تعزيز الاستثمار المستدام, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/efffbffa-ar.
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