تمكين الشباب وبناء الثقة في الأردن

يمثّل الشباب (12-30 عاما) أكثر من ثلث مجموع السكان في الأردن، مع نسبة تصل إلى 36%. تعتبر الحوكمة العامة ضرورية لدعم انتقال الشباب إلى العيش المستقل وتوفير الفرص لمشاركتهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والعامة. ضربت جائحة كوفيد-19 الشباب في الأردن بشكل قوي، مؤكّدة بذلك على أهمية وصول الشباب إلى خدمات عامة عالية الجودة وفرص للمشاركة في عمليات صنع القرار.

يورد هذا التقرير تحليلا للترتيبات الخاصة بالحوكمة التي وضعتها حكومة الأردن لتحقيق نتائج سياساتية مراعية للشباب، مركّزا على خمسة مجالات: 1) الاستراتيجية الوطنية للشباب في الأردن للأعوام 2019-2025، 2) القدرات المؤسسية لوزارة الشباب، 3) أدوات الحوكمة لإدراج الاعتبارات الخاصة بالشباب في عملية وضع السياسات وتقديم الخدمات، 4) مشاركة الشباب وتمثيلهم في الحياة العامة، 5) الأطر القانونية المراعية للشباب.