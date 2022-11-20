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تمكين الشباب وبناء الثقة في الأردن

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DOI
https://doi.org/10.1787/67b9357b-ar
Authors
OECD
Tags
OECD Public Governance Reviews

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OECD (2022), تمكين الشباب وبناء الثقة في الأردن, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/67b9357b-ar.
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