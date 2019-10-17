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الشرق الأوسط وشمال أفریقیا

خارطة ھیئات الترویج للاستثمار
Policy paper

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DOI
https://doi.org/10.1787/27bf5dff-ar
Authors
OECD
Tags
OECD Business and Finance Policy Papers
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Cite this content as:

OECD (2019), “الشرق الأوسط وشمال أفریقیا: خارطة ھیئات الترویج للاستثمار”, No. 49, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/27bf5dff-ar.
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