الشرق الأوسط وشمال أفریقیا

يقدم هذا التقرير جرداً بما تقوم به هيئات تشجيع الاستثمار حالياً فيمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويغطي التقرير ثمانية اقتصادات تقع جنوب حوض البحر الأبيض المتوسط ​​(اختصاراً: دول جنوب المتوسط) وهي كل من: الجزائر ومصر والأردن ولبنان وليبيا والمغرب والسلطة الفلسطينية وتونس. ولكل دولة من تلك الدول هيئة وطنية واحدة تعمل على تشجيع الاستثمار باستثناء تونس والتي لديها ثلاث هيئات تعمل كل واحدة منها على تشجيع الاستثمار بشكل مستقل. بالتالي، أُجريت الدراسة الاستقصائية مع عشر هيئات مختلفة.