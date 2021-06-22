مقاييس أفضل من أجل تقييم أفضل حة َّ مقاييس التقييم المنق ت

تصف هذه الوثيقةُ مراجعةَ "شبكة لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي المعنية بالتقييم الإنمائيّ" ("شبكة التقييم الإنمائيّ") سنة 2018- 2019 لتعريفات واستخدام مقاييس التقييم التي وضعتها "لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصاديّ". وتعرِض هذه الوثيقةُ التعريفات المكيَّفة للمقاييس المتمثلة في الملاءمة، والفعالية، والكفاية، والتأثير، والاستدامة؛ وتقترح تعريف مقياس جديد، هو مقياس التماسك. وتصفُ طريقةَ استخدام هذه المقاييس بعناية، ومواءمتِها مع سياق التدخل الإنمائيّ واحتياجات المستخدِمين المعنيّين. وهذه الصيغةُ المنقَّحةُ من التعريفات ومبدأي الاستخدام هي نتاجُ مشاوراتٍ واسعة النطاق بشأن المقاييس وفحصٍ لطريقة استخدامها في التقييم وفي غيره. وقد أفاض أعضاء "شبكة التقييم الإنمائيّ" وخبراء تقييم خارجيون في مناقشة المفاهيم وفحصوا عدة مسودات، بعد انتهاء تلك المشاورات. وتبدو التعريفات المكيَّفة أكثر وضوحًا وستمكِّن من تحليل أكثر دقةً وتفصيلًا، حتى لقضايا الإنصاف والتآزرات، وذلك طبقًا للأولويات السياساتية الحالية. ويرفع هذا التكييف اللبس عن المقاييس بإضافة مقدمة عن الغرض منها ومن المبدأين التوجيهيين المتعلقين باستخدامها. وسيُقدَّم دليل مفصَّل عن تطبيق تلك المقاييس في وثيقة مستقلة بعد اعتمادها.