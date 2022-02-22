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المبادئ التوجيهية بشأن الإدارة من أجل نتائج التنمية المستدامة

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DOI
https://doi.org/10.1787/7116d4d8-ar
Authors
OECD
Tags
Best Practices in Development Co-operation

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Cite this content as:

OECD (2022), المبادئ التوجيهية بشأن الإدارة من أجل نتائج التنمية المستدامة, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/7116d4d8-ar.
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