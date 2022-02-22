المبادئ التوجيهية بشأن الإدارة من أجل نتائج التنمية المستدامة

تساعد هذه المبادئ المنشورة عام 2019 مقدمي خدمات التنمية والتعاون الإنساني في التغلب على التحديات المعقدة للوصول إلى النتائج المتوقعة فيما يتعلق بالتنمية المستدامة. وبناءً على مبادئ الإدارة من أجل نتائج التنمية التي أقرتها وكالات التنمية في المائدة المستديرة حول النتائج والتي عقدت في مراكش (فبراير 2004) فقد أقرت مجموعة من الممارسات المتجددة والتي تأخذ في عين الاعتبار السياق العالمي المتغير وتوسيع مجموعة الجهات الفاعلة.