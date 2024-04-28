مسرد المصطلحات الأساسية في التقييم والإدارة القائمة على النتائج من أجل التنمية المستدامة الطبعة الثانية

هذا المسرد يعرِّف المفاهيم والمصطلحات الشائعة الاستخدام في التقييم والإدارة القائمة على النتائج. وبذلك يوفِّر فهماً مشتركاً لها يمكِّن من دعم تصميم وإدارة ورصد وتقييم التدخلات الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات. وهو- بصفته وثيقة مرجعية- مفيدٌ لمن يستنجزون أو يدبِّرون أو يُجرون التقييمات، وكذلك لمن يشاركون في وضع وإدارة وتنفيذ ورصد الاستراتيجيات أو البرامج. وإذا كان المسرد قد أُعِدَّ في الأصل لفائدة التعاون الإنمائي الدوليّ، فإنه يمكن تطبيقه في أيّ مجال من مجالات السياسة العامة ويكون مفيداً أيضاً للمجتمع المدني والأوساط الجامعية والجهات الفاعلة الأخرى غير الحكومية.

وتتضمَّن هذه الطبعة الثانية محتوىً محدَّثاً، وتعريفات جديدة للمقاييس المستخدَمة على نطاق واسع (وهي الملاءمة والاتساق والفعالية والكفاية والتأثير والاستدامة) التي أقرتها لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي سنة 2019. وهي تقترح أيضاً تحديثات طفيفةً على النص الأصليّ من أجل التعبير عن الممارسات الجيدة الحالية المتَّبعة في مختلف مجالات السياسات العامة. ولما كانت المفاهيم واللغة في تطوّر مستمرّ، فإن الوثيقة ستخضع للمراجعة والتحديث في الوقت المناسب.