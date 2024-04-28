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مسرد المصطلحات الأساسية في التقييم والإدارة القائمة على النتائج من أجل التنمية المستدامة الطبعة الثانية

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DOI
https://doi.org/10.1787/b98b182b-ar-en-fr
Authors
OECD
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Cite this content as:

OECD (2024), Glossary of Key Terms in Evaluation and Results-Based Management for Sustainable Development (Second Edition), OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/b98b182b-ar-en-fr.
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