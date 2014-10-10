Антикоррупционные реформы в Казахстане

В данном отчете представлен анализ прогресса, достигнутого Республикой Казахстан в проведении антикоррупционных реформ и выполнении рекомендаций, принятых в ходе второго раунда мониторинга в рамках Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией в сентябре 2011 года. Отчет также содержит новые рекомендации в двух областях: антикоррупционная политика и уголовная ответственность за коррупцию.