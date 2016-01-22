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Конкурентное право и политика в Казахстане: Экспертный обзор 2016

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DOI
https://doi.org/10.1787/fd7871ff-ru
Authors
OECD
Tags
Competition Law and Policy Reviews

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English
русский

Cite this content as:

OECD (2016), Конкурентное право и политика в Казахстане: Экспертный обзор 2016, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/fd7871ff-ru.
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