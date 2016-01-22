Конкурентное право и политика в Казахстане: Экспертный обзор 2016

На протяжении многих лет экспертные обзоры ОЭСР по законодательству и политике в сфере конкуренции являлись для стран (вне зависимости от их членства в ОЭСР) ценным инструментом по реформированию, усилению и усовершенствованию своих структур регулирования конкуренции. Экспертный обзор – это процесс, состоящий из двух этапов: сначала подготавливается отчёт о текущем состоянии структуры регулирования конкуренции в Казахстане и практика правоприменения в этой сфере; затем проводится экспертный обзор, основанный на отчёте. Экспертный обзор по Казахстану был проведён в рамках Глобального форума ОЭСР по конкуренции в 2015 году, в котором приняли участие более 90 делегаций со всего мира. В данном отчёте даётся оценка разработки и применения законодательства и политики Казахстана о конкуренции на основе Законов «О конкуренции» и «О естественных монополиях и регулируемых рынках» 2008 года, при этом основное внимание уделено деятельности в период между 2010 г. и 2014 г.