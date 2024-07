Apoiando a resiliência financeira dos cidadãos durante a crise da COVID-19

A pandemia da COVID-19 tem amplas implicações no tecido socioeconômico de todo o mundo. Esse cenário pode resultar em perda de renda, problemas para pagar as contas e para o cumprimento de outras obrigações financeiras, além do risco de se tornarem vítimas de golpes e fraudes. Formuladores de políticas públicas em todo o mundo precisam aumentar a consciência dos cidadãos sobre meios efetivos de mitigar o impacto da pandemia da COVID-19 e suas potenciais consequências de longo prazo no bem-estar e resiliência financeira da população.