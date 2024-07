A Estratégia de Literacia Financeira Digital para Portugal define uma visão e objectivos de longo prazo, apoiados por acções de curto e médio prazo, para o Banco de Portugal e outros intervenientes portugueses com interesse em melhorar a educação financeira digital. A Estratégia tem como objetivo capacitar a população portuguesa para a utilização segura dos serviços financeiros digitais e contribuir para a redução da exclusão financeira digital. Globalmente, a Estratégia tem como objetivo apoiar as pessoas que vivem em Portugal a melhorar o seu bem-estar financeiro e a sua resiliência. Foi desenvolvida através de uma abordagem consultiva e baseada em dados concretos, em conformidade com a Recomendação da OCDE sobre Literacia Financeira.