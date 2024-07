Perfil sobre cancro por país: Portugal 2023

Os perfis sobre cancro por país identificam pontos fortes, desafios e áreas específicas de ação para cada um dos 27 Estados-Membros da UE, a Islândia e a Noruega, com o propósito de orientar investimentos e intervenções a nível da UE, nacional e regional no âmbito do Plano Europeu de Luta contra o Cancro. Cada perfil do país sobre cancro fornece uma breve síntese: da carga de doença causada pelo cancro no país ; dos fatores de risco para o cancro (particularmente os do tipo comportamental e ambiental) ; dos programas de deteção precoce ; do desempenho na prestação de cuidados Oncológicos (com foco na acessibilidade, qualidade, custos e o impacte da COVID-19 no tratamento do cancro).