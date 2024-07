Studi dell'OCSE sulla Qualità dell'Assistenza Sanitaria: Italia 2014

In un’epoca in cui l’informazione sulla qualità delle cure sanitarie è sempre disponibile, i responsabili delle politiche sanitarie fanno fronte alla sfida di comprendere meglio

le politiche e le strategie che sono all’origine delle cifre riportate. Il presente rapporto sull’Italia è l’ultimo di questa collana dell’OCSE che valuta la qualità delle cure sanitarie

nei diversi Paesi -- se le cure sono sicure, efficaci e se soddisfano le esigenze dei pazienti. Gli Studi dell’OCSE sulla qualità dell’assistenza sanitaria esaminano le iniziative

efficaci e quelle che non lo sono, per comparare al tempo stesso gli sforzi dei Paesi e fornire consigli sulle riforme destinate a migliorare la qualità delle cure sanitarie.

La collana di studi che esamina la qualità dell’assistenza sanitaria per ogni Paese sarà seguita da un rapporto di sintesi finale sulle lezioni tratte dalle buone pratiche in materia di azione pubblica.