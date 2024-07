Profili sul cancro per paese: Italia 2023

I profili sul cancro per paese identificano i punti di forza, le sfide e le aree d’azione specifiche per ciascuno dei 27 Stati membri dell’UE, l’Islanda e la Norvegia, per orientare gli investimenti e gli interventi a livello europeo, nazionale e regionale nell’ambito del piano europeo di lotta contro il cancro. Ciascun Profilo del cancro nazionale fornisce una breve sintesi di: il carico oncologico nazionale; i fattori di rischio per il cancro (con particolare attenzione ai fattori di rischio comportamentali e ambientali); i programmi di diagnosi precoce; le prestazioni dell’assistenza oncologica (con particolare attenzione all’accessibilità, alla qualità dell’assistenza, ai costi e all’impatto della COVID-19 sull’assistenza oncologica).