OECD Territorial Reviews. Rapporto su Venezia Metropoli

Questo rapporto su Venezia offre una valutazione complessiva dell’economia della città-regione e di quanto l’utilizzo del territorio, il mercato del lavoro e le politiche ambientali siano inseriti in una visione metropolitana. A guidare questa ricerca una nuova immagine delle province di Padova, Venezia e Treviso considerate come un’unica città-regione interconnessa di 2,6 milioni di abitanti. Venezia, con i suoi elevati livelli occupazionali e di crescita, si situa tra le aree urbane più dinamiche e produttive all’interno dell’ocse. Sviluppatasi sul modello delle piccole imprese e dei distretti industriali, sta ora affrontando una profonda trasformazione economica. Lo storico nucleo urbano di Venezia, erede di secoli di sviluppo economico costruito sui mari, vede ogni giorno accentuarsi l’esplosione nella terra ferma circostante di una struttura spaziale assai articolata capace di integrare in una unica area urbana altre antiche presenze come Padova e Treviso e la consistente rete di città minori. Il modello della city-region assunto dall’ocse per Venezia (uno spazio urbano entro cui si muove quotidianamente la gran parte dei lavoratori e degli studenti per la maggior parte dei giorni dell’anno) deve confrontarsi con sfide ambientali sempre più impegnative, conseguenza dell’aumento del traffico e dei crescenti costi infrastrutturali esacerbati dai fenomeni di dispersione urbana. Anche la sua struttura demografica sta mutando in seguito all’invecchiamento della popolazione, alla presenza di immigrati e al progressivo spopolamento del centro storico della città.

Questo rapporto offre un’analisi comparativa di questi temi e, utilizzando il database metropolitano ocse, si concentra nello specifico su produttività e crescita; considerando l’economia regionale, la pianificazione urbana, gli studi sul sistema dei trasporti e i problemi idrologici evidenzia i cambiamenti all’interno della città-regione. Alla luce del programmato sviluppo delle connessioni ferroviarie tra le città, questo studio richiama l’esigenza di programmi atti ad aumentare le sinergie economiche tra Venezia e le città vicine; prende in esame strumenti chiave per promuovere la crescita economica e la governance metropolitana, proponendo inoltre un migliore coordinamento delle politiche riguardanti l’uso del territorio, dei servizi aggiuntivi per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e del potenziamento dell’innovazione legata alle università. Il rapporto valuta la qualità della governance delle acque e la potenzialità che Venezia ha di diventare un punto di riferimento essenziale in relazione alle strategie di adattamento al cambiamento climatico.

La “Territorial Review” di Venezia è parte di una serie di studi tematici sulle regioni metropolitane, condotti dal Territorial Development Policy Committee dell’ocse. L’obiettivo generale di questi studi è di delineare e diffondere presso i governi nazionali raccomandazioni riguardo alle politiche orizzontali da adottare.