OCSE Rapporti Sulle Performance Ambientali: Italia 2002

Esami recenti disponibili

La presente pubblicazione fa parte del programma di esami condotti dall’OCSE sulle performance ambientali di ogni Paese Membro. Sono esaminati in modo dettagliato gli sforzi compiuti per raggiungere gli obiettivi nazionali e per rispondere agli impegni internazionali. Le analisi si appoggiano su un vasto insieme di dati economici e ambientali e sboccano su raccomandazioni su i progressi da compiere nel campo dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile.

Il primo ciclo di Esami delle performance ambientali dei Paesi Membri si è concluso nel 2000.

* Paese non membro dell’OCSE.