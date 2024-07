Vers la stabilité financière en Asie

Cet ouvrage se propose d’identifier les éléments qui permettraient aux pays d’Asie de renouer avec la confiance, tout en stabilisant les flux financiers à l’échelle de la planète. Des mesures sont ainsi préconisées pour améliorer la gestion des affaires publiques et privées, renforcer la démocratie et augmenter l’efficacité des institutions de régulation. Parallèlement, les économies émergentes devraient pouvoir participer davantage aux instances internationales de régulation, de sorte que toute proposition pour contrecarrer la volatilité des flux financiers prenne en considération leur avis et leurs intérêts. Cet ouvrage rassemble les contributions présentées lors de la cinquième édition du Forum international sur les perspectives asiatiques, qui s’est tenu à Paris en juin 1999. Le Forum a été conçu par la Banque Asiatique de Développement et le Centre de Développement de l’OCDE comme un lieu de rencontre annuelle entre les pays d’Asie et les pays de l’OCDE visant à faciliter les échanges d’idées et de stratégies. Ce Forum est l’occasion pour les partenaires de mettre en commun leurs expériences et leurs connaissances afin d’exploiter au mieux leurs atouts spécifiques et de trouver des solutions aux problèmes économiques de l’Asie. Le Forum comporte également une conférence publique où ces idées sont débattues avec de nombreux participants, venus de domaines aussi divers que la politique, l’administration, le monde universitaire, les médias et les milieux d’affaires.