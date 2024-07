Tour d’horizon de l’enseignement

Aux quatre coins du monde, les chercheurs, les responsables politiques, les parents et les enfants s’accordent tous à dire que les enseignants jouent un rôle important dans les résultats des élèves. Cependant, nous commençons seulement à identifier les pratiques qui constituent un enseignement de qualité. L’enseignement et l’apprentissage sont des processus complexes qui mettent au défi les compétences et les capacités des enseignants et des apprenants. Les enseignants doivent savoir comment, quand, où et pourquoi utiliser des pratiques pédagogiques spécifiques liées à la matière enseignée afin de répondre aux besoins des apprenants et les faire progresser.

L’initiative de l’OCDE « Regards sur les pédagogies dans le monde : Étude vidéo des pratiques pédagogiques » recourt à de nouvelles méthodes de recherche afin de mettre en lumière plus directement les processus d’enseignement et d’apprentissage qui sont essentiels pour améliorer l’éducation à grande échelle.