Terrorisme et transport international

La sûreté est un élément fondamental des systèmes de transport : ces derniers sont souvent pris pour cible dans les attaques terroristes. Les coûts significatifs des dommages potentiels font des politiques de sûreté une préoccupation majeure pour les autorités responsables des transports. Cette Table Ronde examine le rôle que peut jouer l’analyse économique pour renforcer la sécurité des transports aérien et maritime en quantifiant les avantages associés et en appréciant leur efficacité et la valeur des techniques qui visent à orienter les ressources vers l’atténuation des risques les plus importants.