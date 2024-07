L'investissement dans les ports et les marchés du transport maritime conteneurisé

Les projets portuaires à grande échelle ont des effets irréversibles en termes d’affectation des sols et des impacts multiples sur les économies et les communautés locales. Ils agissent sur la façon dont les économies régionales et nationales opèrent ensemble, avec des impacts majeurs sur les systèmes de transports régionaux. La planification des ports est mieux conduite lorsque ces impacts conséquents sont examinés dans le cadre d’une stratégie nationale de développement du transport de marchandises et de la logistique. L’investissement privé dans les terminaux portuaires est également facilité par le degré de certitude engendré par une telle stratégie.

Ce rapport examine les questions qui doivent être prises en considération avant toute décision d’extension coûteuse, à long terme et à influences structurelles sur les économies locales et nationales. Ce rapport bénéficie d’une étude de cas du Chili où les projets d’une extension majeure de la capacité portuaire dans la partie centrale du pays sont bien avancés. Le Chili fournit précisément les informations transposables en matière d’examen des facteurs critiques d’une décision en faveur d’investissements portuaires pour les conteneurs : prévisions de la demande, changements dans les lignes de transport maritimes, capacités de transports terrestres, concurrence entre terminaux à conteneurs et cadre pour le financement des investissements.