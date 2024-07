Grands projets d'infrastructures de transport et développement économique

Ce rapport aborde l’état des connaissances sur les effets économiques des grands projets d’infrastructures de transport. Les limites de l’analyse socio-économique coûts-bénéfices sont présentées et les approches complémentaires et alternatives pour évaluer les bénéfices d’investissements dans de grands projets, porteurs de transformations, sont examinées. Dans cette perspective, ce rapport se penche sur les instruments d’évaluation développés pour l’évaluation des projets de super-métro du Grand Paris et de Crossrail à Londres.