Améliorer la pratique de l'évaluation des projets de transport

L’analyse coûts-bénéfices (ACB) est indispensable pour prendre de bonnes décisions en matière de projets de transports à financer. Elle vise essentiellement à établir quels projets délivrent les meilleurs résultats économiques. Toutefois, d’un point de vue pratique, la pertinence de l’ACB n’est pas toujours à la hauteur de ses vertus de principe ; en effet il y a parfois des désaccords sur ce que l’on doit inclure dans l’analyse, tant du côté des coûts que du côté des bénéfices. En conséquence, la rentabilité des projets n’est pas toujours transparente. Sur un plan plus politique, la rentabilité économique n’est qu’un critère partiel de décision, conduisant à des désaccords sur l’importance relative des résultats de l’analyse coûts-bénéfices par rapport à d’autres considérations propres à un processus décisionnel politique.

Ce rapport examine la façon dont ces difficultés peuvent être abordées. En ce qui concerne ce qu’il y a lieu d’inclure dans l’analyse, la discussion porte sur les notions d’équité et de redistribution, les effets en terme de productivité, d’économies d’agglomération et de coûts externes. L’accent est alors mis sur la manière de guider au mieux les décideurs politiques en matière de sélection de projets. Le document comprend des rapports sur la pratique de l’analyse coûts-bénéfices dans trois pays, la France, le Mexique et le Royaume Uni et sur les évolutions dans ces pays en réponse à des priorités politiques qui changent.